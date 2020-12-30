Марио Балотелли забил спустя 4 минуты после дебюта за «Монцу»
В матче 16-го тура итальянской Серии В «Монца» принимает «Салернитану». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце. К 40-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев.
Уже на 4-й минуте встречи счёт открыл нападающий хозяев Марио Балотелли, который дебютировал за клуб в этом матче. Результативную передачу отдал защитник Карлос Аугусто.
Напомним, Балотелли перешёл в «Монцу» в начале декабря в качестве свободного агента. Сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в бразильский клуб «Васко да Гама», но в итоге его агент Мино Райола договорился с «Монцей». В прошлом сезоне футболист выступал за «Брешию» в итальянской Серии А, но покинул команду по истечении срока действия контракта.
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