«Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о покупке Александра Кокорина

«Сочи» ведёт переговоры со «Спартаком» о выкупе нападающего Александра Кокорина в зимнее трансферное окно. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.
«Сочинский клуб очень хочет вернуть нападающего и уже ведёт переговоры с красно-белыми о полноценном выкупе игрока», — сказал источник «Чемпионату».
Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов подтвердил, что клуб попытается вернуть Кокорина. 29-летний футболист выступал за клуб во второй половине прошлого сезона, когда права на него принадлежали «Зениту». Летом срок аренды и контракт с сине-бело-голубыми истекли, после чего Александр перешёл в «Спартак» на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Кокорин принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола (оба — с пенальти) и отдал 1 результативную передачу.
- 31 декабря 2020
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