«Ливерпуль» попытается в январе приобрести защитника «Лилля»

«Ливерпуль» интересуется защитником «Лилля» Свеном Ботманом, утверждает известный спортивный журналист Данкан Каслс. «Лилль» приобрёл голландского футболиста у «Аякса» за € 8 млн.

По данным источника, «Лилль» согласится расстаться с игроком, если французскому клубу предложат в два раза больше, чем он сам заплатил за игрока. Стороны уже ведут переговоры. Агент футболиста считает, что вероятность перехода Ботмана в «Ливерпуль» в январе довольно высока.

Чемпионы Англии интересуются защитниками из-за кадровых проблем в команде. Так, из-за травм выбыли Вирджи Ван Дейк и Жоэль Матип. В итоге главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу приходится задействовать в центре защиты номинального полузащитника Фабиньо.