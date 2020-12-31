«Ливерпуль» попытается в январе приобрести защитника «Лилля»
«Ливерпуль» интересуется защитником «Лилля» Свеном Ботманом, утверждает известный спортивный журналист Данкан Каслс. «Лилль» приобрёл голландского футболиста у «Аякса» за € 8 млн.
По данным источника, «Лилль» согласится расстаться с игроком, если французскому клубу предложат в два раза больше, чем он сам заплатил за игрока. Стороны уже ведут переговоры. Агент футболиста считает, что вероятность перехода Ботмана в «Ливерпуль» в январе довольно высока.
Чемпионы Англии интересуются защитниками из-за кадровых проблем в команде. Так, из-за травм выбыли Вирджи Ван Дейк и Жоэль Матип. В итоге главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу приходится задействовать в центре защиты номинального полузащитника Фабиньо.
Олдридж: «Ливерпулю» нужно потратиться на хорошего защитника
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