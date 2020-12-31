Сёмин — фанатам «Локомотива»: надеюсь, для вас сложное время осталось в 2020 году

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

«Дорогие болельщики! Поздравляю вас с наступающим 2021 годом! В сложном уходящем году все мы поняли, что пожелания здоровья — не просто слова. Главное в год Быка будьте здоровы, как быки! Берегите себя и своих родных, занимайтесь спортом, который поможет поддержать здоровье!

В футбольном плане год предстоит насыщенный и интересный, в том числе и для национальной сборной. Желаю всем российским болельщикам, чтобы ваше настроение в 2021 году было таким же, как после ЧМ -2018! Конечно, особые пожелания болельщикам « Локомотива». Очень надеюсь, что для вас сложное время осталось в 2020 году. Дай бог вам много побед и положительных эмоций! Ваш Ю.С." — написал Сёмин на своей странице в «Инстаграме».