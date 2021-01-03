Глушаков в куртке «Спартака» стрелял из ружья на фоне домов. Видео

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков на своей странице в «Инстаграме» выложил видео, на котором он стреляет из ружья по бутылкам.

В ролике на заднем плане видны дома. Глушаков упражнялся в стрельбе в куртке московского «Спартака», в котором он играл с 2013 по 2019 год.

Глушаков перешёл в «Химки» из «Ахмата» на правах свободного агента. 33-летний полузащитник в нынешнем сезоне во всех турнирах провёл 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. У полузащитника и клуба действующий контракт до 2021 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 1,2 млн.

Сообщалось, что Глушаков зарабатывает в «Химках» примерно в 27 раз меньше, чем получал в «Спартаке».