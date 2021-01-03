Микель Артета: сейчас положение «Арсенала» в таблице выглядит совершенно иначе

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвёл итоги выездной встречи 17-го тура английской Премьер-лиги, в которой его подопечные одержали убедительную победу над «Вест Бромвич Альбион» со счётом 4:0.

«Это была убедительная победа. Выиграть три игры на Рождество в Премьер-лиге непросто. В периоды, когда погода была лучше и условия были немного легче, я чувствовал, что мы играем в отличный футбол. Первый забитый мяч Кираном Тирни был потрясающим, второй — с комбинационной игрой, тоже фантастический.

Две подряд сухие игры дают «Арсеналу» необходимую платформу для будущих побед. Сейчас мы выглядим более опасными, более креативными, наша атакующая игра сегодня была намного лучше.

Я так счастлив, что мы смогли достичь поставленной цели. Сейчас турнирная таблица выглядит совершенно иначе. Атмосфера в коллективе намного лучше. Победы приносят большую уверенность, и это видно по тому, как играла команда», — цитирует Артету Goal.

Подопечные Микеля Артеты в 17 матчах набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Вест Бромвич» (8) — на 19-м месте.