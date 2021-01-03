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Артета: Томас Парти — наш главный трансфер, но пока провёл лишь два с половиной матча

Артета: Томас Парти — наш главный трансфер, но пока провёл лишь два с половиной матча
Футбол / Англия 0
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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал игру полузащитника Томаса Парти, купленного в октябре в последний день трансферного окна.

«На дворе январь, а он, кажется, сыграл за нас два с половиной матча. А ведь он наш главный трансфер. Нам его не хватает — он невероятно талантливый игрок, привносящий в игру что-то новое. Парти может помочь нам трансформировать команду так, как мы этого хотим.

Будет замечательно, если он как можно скорее поправится после травмы и вернётся на поле. Думаю, он способен положительно повлиять на нашу игру. Он хорошо себя чувствует, ему нужно ещё 2-3 тренировочных занятия, чтобы удостовериться, что он готов на сто процентов. И если всё так и будет, то это станет прекрасной новостью для нас», – приводит слова Микеля Артеты Goal.com.

Лондонский «Арсенал» 6 октября объявил о переходе 27-летнего ганского полузащитника из мадридского «Атлетико». Английский клуб активировал предусмотренную в контракте игрока опцию выкупа за € 50 млн.

В нынешнем сезоне АПЛ Томас Парти провёл 5 матчей, не отметившись результативными действиями. «Канониры» набрали 23 очка и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021.

Томас Парти мог перейти в «Челси» до трансфера в «Арсенал»
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