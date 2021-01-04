В «Тамбове» рассказали, что сумма долга увеличилась

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации с долгами в клубе, которые не так давно составляли около 140 млн рублей.
«Больше ли долг сейчас? Конечно. Месяц прибавился, млн 160-170 набежало. В этом сезоне нам не перечислили ни копейки. На предыдущий сезон-2019/2020 было выделено 588 млн рублей. Планировалось, что по май. Из-за пандемии прибавилось полтора месяца, закончились деньги к июлю. С тех пор ничто не поступало. У нас есть документы, подтверждающие это.
Председатель областного комитета физической культуры и спорта Михаил Белоусов пытался сказать, что мы проели деньги, предназначенные на более поздний период. Ложь. Сумма, которую я назвал, выделялась чётко на предыдущий сезон, и мы за неё полностью отчитались. Затем было гарантийное письмо, благодаря которому «Тамбов» заявился для участия в текущем сезоне. Но деньгами те гарантии по сей день не обеспечены", — цитирует Худякова сайт «Матч ТВ».
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