Юрген Клопп не уверен, что «Ливерпуль» сможет усилиться в зимнее трансферное окно
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферной политике клуба в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса.
«Очевидно, что у нас есть решения по составу, но мы всё ещё боремся с травмами. Сможем ли мы кого-то приобрести, не знаю. Как вы понимаете, это очень сложное трансферное окно. Не у всех клубов есть деньги. Совершать покупки ради покупок бессмысленно. Нужно поступать правильно. Пока нам действительно нравится наш состав.
Прошлый сезон был для нас очень тяжёлым. Мы не думали: «Боже мой, как это легко». Было действительно тяжело, и этот год снова будет тяжёлым", — цитирует Клоппа Goal.
По итогам 16 туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 33 очка и занимает лидирующее место в турнирной таблице.
Клопп: АПЛ должна продолжать играть, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом
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