«Арсенал» отдал 19-летнего защитника в аренду «Ницце»

Защитник лондонского «Арсенала» Уильям Салиба продолжит карьеру в «Ницце», сообщает официальный сайт «канониров». 19-летний французский игрок проведёт остаток сезона на родине на правах аренды. Салиба перешёл в «Арсенал» из «Сент-Этьена» в июле 2019 года и провёл сезон-2019/2020 в аренде в команде Лиги 1.

Салиба — уроженец Бонди. Он начал играть в футбол в шестилетнем возрасте в клубе своего родного города, «Бонди». Его тренировал отец форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. В 2016 году Салиба стал игроком футбольной академии «Сент-Этьена». 30 мая 2018 года Уильям подписал первый профессиональный контракт с французским клубом. 25 сентября 2018 года он дебютировал в основном составе «Сент-Этьена» в матче Лиги 1 с «Тулузой».