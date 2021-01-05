Алекс Фергюсон: работа VAR — это чёртова катастрофа

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон раскритиковал работу системы VAR, действующей на матчах английской Премьер-лиги в последние сезоны.
«Это чёртова катастрофа. Я смотрел матч «Лидса» с «Бёрнли» неделю назад. У «Бёрнли» отменили гол, хотя вратарь нарушил правила на их игроке. Невероятно», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.
В прошлом месяце работу VAR подверг критике главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист был недоволен решениями видеоассистента рефери в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).
В ноябре ФИФА объявила, что рассматривает возможность введения упрощённой системы VAR. Целью концепции является создание более доступных систем видеоповторов, позволяющих использовать VAR на всех уровнях игры.
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