Алекс Фергюсон: работа VAR — это чёртова катастрофа

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон раскритиковал работу системы VAR, действующей на матчах английской Премьер-лиги в последние сезоны.



«Это чёртова катастрофа. Я смотрел матч «Лидса» с «Бёрнли» неделю назад. У «Бёрнли» отменили гол, хотя вратарь нарушил правила на их игроке. Невероятно», — приводит слова Фергюсона Daily Mail.



В прошлом месяце работу VAR подверг критике главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Немецкий специалист был недоволен решениями видеоассистента рефери в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1).



В ноябре ФИФА объявила, что рассматривает возможность введения упрощённой системы VAR. Целью концепции является создание более доступных систем видеоповторов, позволяющих использовать VAR на всех уровнях игры.

«Другим командам дали бы пенальти». Клопп недоволен судейством в матче с «Саутгемптоном»