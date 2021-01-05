«Зенит» объявил соперников по матчам на зимних сборах

Санкт-петербургский «Зенит» в своём официальном «твиттере» опубликовал информацию о предстоящих зимних сборах.



В конце января сине-бело-голубым предстоит провести четыре матча. 21 января подопечные Сергея Семака сыграют с «Ригой», 24 января – с «Пахтакором» и солигорским «Шахтёром», а 27 января – с «Уралом».



Ранее стало известно, что помимо «Зенита» контрольную встречу с «Пахтакором» проведёт московский «Спартак».



«Зенит», набрав 41 очко в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. В первом туре после возобновления сезона сине-бело-голубым предстоит сыграть с «Ростовом». Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 27 февраля.

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