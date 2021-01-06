«Накидали «томскому Белошейкину». Аршавин и Быстров сыграли с Кержаковым в хоккей

Экс-футболист, директор департамента «Зенита» по развитию молодёжного футбола Андрей Аршавин опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фото со своими бывшими партнёрами по команде Владимиром Быстровым и Александром Кержаковым.

Бывшие игроки петербургской команды сыграли в хоккей, причём Кержаков играл на позиции вратаря. «Накидали «томскому Белошейкину», — подписал Аршавин фото.

24 сентября томский клуб официально представил Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. В розыгрыше Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021 «Томь» с 17 очками расположилась на 21-м месте в турнирной таблице.

Комментатор Геннадий Орлов ранее высказал пожелание, чтобы Андрей Аршавин и Александр Кержаков возглавили «Зенит».