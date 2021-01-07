Рой Кин – о Бруну Фернандеше: лучшие игроки должны проявлять себя в больших матчах

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин порассуждал о том, чего не хватает команде для преодоления полуфинальных стадий турниров с Уле-Гуннар Сульшером, а также поделился мнением об игре Бруну Фернандеша.

«Это непросто. Непросто выигрывать трофеи в футболе. Вы знаете, что многие очень хвалил Бруну Фернандеша в течение последних нескольких месяцев, сравнивая его с Кантоной и другими. Но, Кантона… Фернандеш сегодня особо ничего не показал, а лучшие игроки должны проявлять себя в больших матчах. Именно это и делал Кантона – он буквально добывал для команды трофеи. Этого сейчас и не хватает команде.

Вероятно, «Манчестер Юнайтед» понадобится ещё один или два игрока, которые вольются в состав без каких-либо сомнений. Возможно, сейчас команде для преодоления полуфинальных стадий не хватает уверенности в победе, чтобы переступить эту черту», — цитирует Кина Mirror.