Рой Кин – о Бруну Фернандеше: лучшие игроки должны проявлять себя в больших матчах

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин порассуждал о том, чего не хватает команде для преодоления полуфинальных стадий турниров с Уле-Гуннар Сульшером, а также поделился мнением об игре Бруну Фернандеша.
«Это непросто. Непросто выигрывать трофеи в футболе. Вы знаете, что многие очень хвалил Бруну Фернандеша в течение последних нескольких месяцев, сравнивая его с Кантоной и другими. Но, Кантона… Фернандеш сегодня особо ничего не показал, а лучшие игроки должны проявлять себя в больших матчах. Именно это и делал Кантона – он буквально добывал для команды трофеи. Этого сейчас и не хватает команде.
Вероятно, «Манчестер Юнайтед» понадобится ещё один или два игрока, которые вольются в состав без каких-либо сомнений. Возможно, сейчас команде для преодоления полуфинальных стадий не хватает уверенности в победе, чтобы переступить эту черту», — цитирует Кина Mirror.
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