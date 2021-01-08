Фабио Квальярелла отреагировал на информацию о возможном переходе в «Ювентус»

37-летний итальянский нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла прокомментировал слухи о возможном возвращении в туринский «Ювентус».

«Если вы отдали игре за этот клуб так много и получили даже больше, если каждый раз вас переполняют эмоции, так что в груди колотится сердце, это означает, что узы сильнее всего остального, которое выходит за рамки лестных ухаживаний, отвергая все текущие разговоры и уважая историю. Именно так я мыслю, живу, и играю. Форца, «Сампдория», — гласит пост в «инстаграме» Квальяреллы.

Ранее сообщалось, что в главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло лично проявил заинтересованность в трансфере, а сам игрок хотел бы подписать контракт на 1,5 года.

Квальярелла уже выступал за «старую синьору» с 2010 по 2014 год, а цвета «Сампдории» защищает с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 14 матчей в итальянской Серии А и забил 7 голов (1 – с пенальти).