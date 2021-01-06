«Ювентус» готов подписать Квальяреллу на полгода. Игрок хочет контракт на 1,5 года
Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».
Как сообщает Goal.com со ссылкой на Sky Sport Italia, бьянконери готовы подписать 37-летнего футболиста в это трансферное окно, заключив с ним контракт до конца сезона. Фабио в свою очередь хочет более длительного соглашения – до лета 2022 года.
Отмечается, что «Сампдория» не станет препятствовать уходу ветерана, поэтому судьба сделки зависит исключительно от договорённости между «Ювентусом» и игроком.
Квальярелла уже выступал за «старую синьору» с 2010 по 2014 год, а цвета «Сампдории» защищает с 2016 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл 14 матчей в итальянской Серии А и забил 7 голов (1 – с пенальти).
Пирло хочет видеть в «Ювентусе» 37-летнего Квальяреллу
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