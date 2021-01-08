«Тоттенхэм» может вернуть Эриксена в случае продажи Алли в «ПСЖ»

28-летний датский атакующий полузащитник миланского «Интера» Кристиан Эриксен может вернуться в лондонский «Тоттенхэм Хотспур», информирует Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Однако состояться этот сценарий может только при условии, что бывший одноклубник Эриксена по «Тоттенхэму» Деле Алли решит покинуть «шпор» и перейдёт во французский «Пари Сен-Жермен», который недавно возглавил Маурисио Почеттино.



Эриксен стал игроком «Интера» в январе 2020 года, сумма трансфера составила € 27 млн. До этого он на протяжении семи лет выступал за «Тоттенхэм». В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах итальянской Серии А, в 4 из которых вышел в основе, и не отметился результативными действиями.



Ранее спортивный директор «Интера» подтвердил, что датчанин выставлен на трансфер.

«ПСЖ» сообщил «Интеру», что не заинтересован в Кристиане Эриксене