Английская футболистка стала зарабатывать интимными фото

Английская футболистка Мадлен Райт, оказавшись без команды, перешла на новый способ заработка.



В декабре 22-летняя спортсменка опубликовала в одной из социальных сетей два видео. На первом она пила шампанское, находясь за рулём автомобиля, а на втором вдыхала из воздушного шара. В «Чарльтоне», за который Мадлен выступала на тот момент, не оценили её досуг и приняли решение разорвать контракт.



Как сообщает The Sun, Райт, оставшись без клуба, завела аккаунт на сервисе OnlyFans, где пользователи могут оформить платную подписку и получить по ней доступ к интимным фотографиям. О своём новом виде деятельности футболистка сообщила в «Инстаграме», оставив ссылку на сайт в профиле, а также в «Твиттере».



Ранее решение продавать интимные фото приняла 19-летняя теннисистка из Австралии.