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Английская футболистка стала зарабатывать интимными фото

Английская футболистка стала зарабатывать интимными фото
Футбол / Англия 0
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Английская футболистка Мадлен Райт, оказавшись без команды, перешла на новый способ заработка.

В декабре 22-летняя спортсменка опубликовала в одной из социальных сетей два видео. На первом она пила шампанское, находясь за рулём автомобиля, а на втором вдыхала из воздушного шара. В «Чарльтоне», за который Мадлен выступала на тот момент, не оценили её досуг и приняли решение разорвать контракт.

Как сообщает The Sun, Райт, оставшись без клуба, завела аккаунт на сервисе OnlyFans, где пользователи могут оформить платную подписку и получить по ней доступ к интимным фотографиям. О своём новом виде деятельности футболистка сообщила в «Инстаграме», оставив ссылку на сайт в профиле, а также в «Твиттере».

Ранее решение продавать интимные фото приняла 19-летняя теннисистка из Австралии.

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