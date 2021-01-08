Английская футболистка стала зарабатывать интимными фото

Английская футболистка Мадлен Райт, оказавшись без команды, перешла на новый способ заработка.
В декабре 22-летняя спортсменка опубликовала в одной из социальных сетей два видео. На первом она пила шампанское, находясь за рулём автомобиля, а на втором вдыхала из воздушного шара. В «Чарльтоне», за который Мадлен выступала на тот момент, не оценили её досуг и приняли решение разорвать контракт.
Как сообщает The Sun, Райт, оставшись без клуба, завела аккаунт на сервисе OnlyFans, где пользователи могут оформить платную подписку и получить по ней доступ к интимным фотографиям. О своём новом виде деятельности футболистка сообщила в «Инстаграме», оставив ссылку на сайт в профиле, а также в «Твиттере».
Ранее решение продавать интимные фото приняла 19-летняя теннисистка из Австралии.
- 8 января 2021
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