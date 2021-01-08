Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур купил старейший кубок Англии за $ 1 млн

Владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур бен Зайед аль-Найян за $ 1 млн приобрел старейший трофей, который вручался за победу в Кубке Англии с 1896 по 1910 год, сообщает пресс-служба клуба.
Первоначально имелись опасения, что кубок будет в дальнейшем выкуплен частными коллекционерами, а затем и вовсе покинет территорию страны. После того как шейх Мансур купил трофей, он останется в Англии. Владелец «Манчестер Сити» решил передать кубок в Национальный музей футбола, который расположен в Манчестере. Там он ранее и хранился с 2005 года. Шейх сделал это с целью сохранения доступа к трофею для фанатов, которые смогут видеть его в музее.
Кубок Англии является первым трофеем, который завоевал «Манчестер Сити». Это произошло в финале Кубка Англии 1904 года, в котором команда выиграла у «Болтона» со счётом 1:0.
- 8 января 2021
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