Фонт: в плане финансового состояния «Барселона» сейчас находится в реанимации
Кандидат в президенты «Барселоны» Жозе Фонт признал, что клуб находится в тяжёлой финансовой ситуации. Ранее сообщалось, что у каталонцев накопились огромные долги, которые могут привести к банкротству клуба.
«Барселона» сейчас представляет собой поезд, мчащийся со скоростью 200 км/ч прямо в стену. Клуб находится в реанимации», — цитирует Фонта AS.
Фонт, представляя проект финансового развития клуба, пообещал провести внешний аудит «Барселоны». Функционер заявил также, что каталонцам придётся забыть о крупных контрактах на следующий сезон. Ранее кандидат в президенты «Барсы» утверждал, что клуб обязан урезать зарплату капитану команды Лионелю Месси. По словам Фонта, «Барселона» просто не может платить сейчас такие деньги.
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