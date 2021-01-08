Фонт: в плане финансового состояния «Барселона» сейчас находится в реанимации

Кандидат в президенты «Барселоны» Жозе Фонт признал, что клуб находится в тяжёлой финансовой ситуации. Ранее сообщалось, что у каталонцев накопились огромные долги, которые могут привести к банкротству клуба.

«Барселона» сейчас представляет собой поезд, мчащийся со скоростью 200 км/ч прямо в стену. Клуб находится в реанимации», — цитирует Фонта AS.

Фонт, представляя проект финансового развития клуба, пообещал провести внешний аудит «Барселоны». Функционер заявил также, что каталонцам придётся забыть о крупных контрактах на следующий сезон. Ранее кандидат в президенты «Барсы» утверждал, что клуб обязан урезать зарплату капитану команды Лионелю Месси. По словам Фонта, «Барселона» просто не может платить сейчас такие деньги.