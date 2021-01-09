«Зенит» претендует на форварда «Фиорентины» Куаме, которым интересуется «Локомотив»
23-летний нападающий «Фиорентины» Кристиан Куаме вызвал интерес ещё одного клуба Российской Премьер-Лиги.
Как сообщает Firenze Viola, в борьбу за форварда включился «Зенит». Отмечается также, что клубы контактировали и по причине потенциального перехода в стан «фиалок» нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна. Таким образом, возможен обмен футболистами.
Ранее Куаме вызвал интерес московского «Локомотива». «Железнодорожники» готовы предложить за ивуарийца € 15 млн. В нынешнем сезоне итальянский Серии А Куаме в 15 матчах смог забить один мяч. Контракт нападающего с «Фиорентиной» рассчитан до лета 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость Кристиана в € 14 млн. В сентябре 2020 года «фиалки» выкупили форварда у «Дженоа» за € 11 млн.
«Торино» интересуется форвардом «Фиорентины», которого связывают с «Локомотивом»
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