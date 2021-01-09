Витсель наряду с Азаром, Лукаку и Де Брёйне вошёл в сборную Бельгии всех времён

Полузащитник дортмундской «Боруссии», экс-игрок «Зенита» Аксель Витсель вошёл в сборную Бельгии всех времён, опубликованную официальным сайтом футбольной федерации Бельгии.

Наряду с хавбеком в сборную вошли вратарь Мишель Прюдомм, защитники Ян Вертонген, Филипп Альбер, Венсан Компани и Эрик Геретс, полузащитники Кевин Де Брёйне и Энцо Шифо, нападающие Эден Азар, Ромелу Лукаку и Ян Кулеманс. Тренер символической сборной — Ги Тис.

Национальная команда Бельгии представляет страну во всех международных матчах и на турнирах по футболу с 1904 года. С 1906 года известна под прозвищем «красные дьяволы», фан-клуб сборной носит название «1895». Это одна из старейших европейских сборных по футболу, которая принимала участие во всех малых и крупных турнирах начала XX века.