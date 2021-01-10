«Только что нашли ещё 73 гола за команду до 14 лет». Линекер пошутил о рекорде Пеле

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер после дубля Лионеля Месси в ворота «Гранады» вновь высказался о ситуации с рекордом Пеле по голам за карьеру за один клуб.

«4 гола в двух последних играх Месси, который на данный момент всего на 583 гола отстаёт от рекорда Пеле по количеству забитых мячей за один клуб… Хотя, подождите, только что нашли ещё 73 гола, которые бразилец забил за молодёжную команду до 14 лет, так что отставание возрастает до 656 голов», — пошутил Линекер в «Твиттере».

Позже Гари добавил: «Я знаю, что Пеле настоящая легенда. Просто немного повеселился».

Напомним, что в профиле Пеле в «инстаграме» указано, что он является лучшим бомбардиром всех времён, который забил 1283 мяча за карьеру. Описание в профиле изменилось после того, как стало известно, что форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду установил новое достижение. 4 января Роналду забил 758-й гол за карьеру, он отличился в матче Серии А с «Удинезе». По количеству голов за карьеру португалец обошёл Пеле, который, по официальным данным, забил 757 мячей.

Ранее «Сантос» выступил с заявлением, в котором отрицал, что Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб, аргументировав это тем, что часть голов несправедливо подверглась отрицанию.