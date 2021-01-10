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Экс-игрок «Ман Юнайтед» Моррисон расторг контракт с «Ден Хаагом», проведя за него 5 встреч

Экс-игрок «Ман Юнайтед» Моррисон расторг контракт с «Ден Хаагом», проведя за него 5 встреч
Футбол / Прочие турниры 0
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27-летний ямайский полузащитник Равел Моррисон, известный по выступлениям в Англии и Италии, расторг контракт с клубом чемпионата Нидерландов спустя менее 4 месяцев со дня подписания годичного контракта. Об этом информирует официальный сайт «АДО Ден Хааг».

Атакующий хавбек подписал соглашение с клубом чемпионата Нидерландов 21 сентября 2020 года, а уже спустя 3 месяца и 20 дней (9 января 2021 года) вновь оказался без клуба. За «Ден Хааг» он успел провести лишь 5 встреч, в которых не отметился результативными действиями.

Моррисон является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступал за такие команды, как «Вест Хэм Юнайтед», «Бирмингем», «КПР», «Кардифф Сити», «Лацио», мексиканский «Атлас», шведский «Эстерсунд» и английский «Шеффилд Юнайтед». Всего за карьеру он провёл 153 матча, в которых забил 24 мяча и отдал 9 результативных передач.

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