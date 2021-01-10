Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Монако» Бадьяшиль: приятно находиться в зоне еврокубков

Защитник «Монако» Бадьяшиль: приятно находиться в зоне еврокубков
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль поделился эмоциями после крупной победы в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Анже» (3:0).

«Ковач сказал, это лучшая встреча сезона? Разделяю чувства тренера. Это первый раз, когда мы провели успешный матч с первой и до последней минуты. Мы были очень сильны в обороне и очень эффективны в атаке. Надеемся, будем играть подобным образом.

Приятно находиться на вершине таблицы, в зоне еврокубков. Пока мы сосредоточены на выступлениях и проводим матчи, а по окончании сезона посмотрим, на что можем рассчитывать и надеяться", — цитирует Бадьяшиля пресс-служба клуба.

После 19 туров «Лион», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. За ним следуют «ПСЖ» и «Лилль» (оба — по 39 очков). «Монако» (33) занимает 4-е место, опережая «Ренн» (33) по дополнительным показателям.

Ковач – о матче с «Анже»: очевидно, это была наша лучшая игра с начала сезона
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021