Защитник «Монако» Бадьяшиль: приятно находиться в зоне еврокубков

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль поделился эмоциями после крупной победы в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Анже» (3:0).

«Ковач сказал, это лучшая встреча сезона? Разделяю чувства тренера. Это первый раз, когда мы провели успешный матч с первой и до последней минуты. Мы были очень сильны в обороне и очень эффективны в атаке. Надеемся, будем играть подобным образом.

Приятно находиться на вершине таблицы, в зоне еврокубков. Пока мы сосредоточены на выступлениях и проводим матчи, а по окончании сезона посмотрим, на что можем рассчитывать и надеяться", — цитирует Бадьяшиля пресс-служба клуба.

После 19 туров «Лион», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. За ним следуют «ПСЖ» и «Лилль» (оба — по 39 очков). «Монако» (33) занимает 4-е место, опережая «Ренн» (33) по дополнительным показателям.