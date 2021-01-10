Защитник «Монако» Бадьяшиль: приятно находиться в зоне еврокубков

Защитник «Монако» Бенуа Бадьяшиль поделился эмоциями после крупной победы в матче 19-го тура чемпионата Франции с «Анже» (3:0).
«Ковач сказал, это лучшая встреча сезона? Разделяю чувства тренера. Это первый раз, когда мы провели успешный матч с первой и до последней минуты. Мы были очень сильны в обороне и очень эффективны в атаке. Надеемся, будем играть подобным образом.
Приятно находиться на вершине таблицы, в зоне еврокубков. Пока мы сосредоточены на выступлениях и проводим матчи, а по окончании сезона посмотрим, на что можем рассчитывать и надеяться", — цитирует Бадьяшиля пресс-служба клуба.
После 19 туров «Лион», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. За ним следуют «ПСЖ» и «Лилль» (оба — по 39 очков). «Монако» (33) занимает 4-е место, опережая «Ренн» (33) по дополнительным показателям.
- 10 января 2021
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