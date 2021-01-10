Стали известны детали перехода защитника «Фиорентины» Лиролы в «Марсель»

Защитник «Фиорентины» Поль Лирола в ближайшее время перейдёт в «Марсель». Сообщалось, что французский клуб уже почти договорился с «фиалками» об аренде 23-летнего испанца с правом выкупа.

Итальянский журналист Николо Скира в своём "твиттере" опубликовал детали трансфера. «Марсель» заплатит за аренду футболиста € 500 тысяч, опция выкупа составляет € 12 млн. В нынешнем сезоне Лирола в 12 матчах Серии А отдал один голевой пас. С 2016 по 2019 год игрок выступал за «Сассуоло».



Ранее стало известно, что нападающий «Наполи» Аркадиуш Милик стал объектом интереса «Марселя». Французский клуб предложил за польского форварда € 8 млн. Неаполитанцы просят за футболиста € 15 млн. Отмечается, что контракт 26-летнего нападающего с «Наполи» заканчивается летом этого года. Милик предпочитает доработать соглашение с итальянцами до конца и уже потом покинуть команду. Переговоры с его агентом начали «Ювентус» и «Интер».