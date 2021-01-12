«Ливерпуль» готов включиться в борьбу за аргентинца, которым интересовался «Зенит»

«Ливерпуль» готов поспорить за полузащитника «Удинезе» Родриго де Пауля, сообщает Marca.

По данным источника в услугах аргентинца заинтересован лично главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Ранее сообщалось, что трансфер де Пауля готов оформить «Интер»

Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» хавбек перешёл в 2016 году из «Валенсии», а сумма трансфера составила € 3 млн. В сезоне-2019/2020 Родриго провёл 35 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Де Пауля в € 30 млн. В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что «Зенит» пытался приобрести Де Пауля, но игрок отказался ехать в Россию.