«Это просто невозможно». Это’О рассказал, как 18-летний Месси поразил Виейра

Бывший футболист «Барселоны» Самуэль Это’О высоко отозвался о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси, а также поделился воспоминаниями о случае с аргентинцем, когда тому было 18 лет.
«Считаю, что Месси — величайший футболист всех времён. Когда он играет, создаётся ощущение, что он гоняет мяч с друзьями.
Я особенно хорошо запомнил матч за Кубок Жоана Гампера с «Ювентусом» в 2005-м. За них тогда играл Патрик Виейра, мой большой друг и брат. Он выступал на высочайшем уровне, был в топ-клубе. Я сказал ему: «Брат, смотри внимательнее. Скоро ты увидишь игрока, который станет великим в будущем. Он будет лучшим в мире, его зовут Лео Месси». Виейра ответил: «Не волнуйся, я это исправлю. Я о нём позабочусь». И после матча он подошёл ко мне и сказал: «Это потрясающе, просто невозможно», — цитирует Это’О Sport Bible.
- 12 января 2021
-
15:08
-
14:55
-
14:49
-
14:48
-
14:42
-
14:25
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:39
-
13:31
-
13:28ЦСКА вёл переговоры с Мареком Гамшиком Эксклюзив
-
13:23
-
13:16
-
13:15
-
12:40
-
12:26
-
12:20
-
12:19
-
12:16
-
11:57
-
11:33
-
11:27
-
11:17
-
11:15
-
10:54
-
10:49
-
10:41
-
10:33
-
10:22
-
10:19
-
10:15
-
10:03
-
09:58
-
09:50