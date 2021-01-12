«Это просто невозможно». Это’О рассказал, как 18-летний Месси поразил Виейра

Бывший футболист «Барселоны» Самуэль Это’О высоко отозвался о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси, а также поделился воспоминаниями о случае с аргентинцем, когда тому было 18 лет.



«Считаю, что Месси — величайший футболист всех времён. Когда он играет, создаётся ощущение, что он гоняет мяч с друзьями.



Я особенно хорошо запомнил матч за Кубок Жоана Гампера с «Ювентусом» в 2005-м. За них тогда играл Патрик Виейра, мой большой друг и брат. Он выступал на высочайшем уровне, был в топ-клубе. Я сказал ему: «Брат, смотри внимательнее. Скоро ты увидишь игрока, который станет великим в будущем. Он будет лучшим в мире, его зовут Лео Месси». Виейра ответил: «Не волнуйся, я это исправлю. Я о нём позабочусь». И после матча он подошёл ко мне и сказал: «Это потрясающе, просто невозможно», — цитирует Это’О Sport Bible.

Это'О назвал игрока, который может заменить Месси в «Барселоне»