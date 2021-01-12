Маттеус: Холанд — машина, ураган. Для меня сенсация, что такое возможно в 20 лет

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус выразил восхищение игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
«Холанд — лицо «Боруссии». И я думаю, что он всё ещё не достиг потолка и продолжит учиться. У него есть план на жизнь, который полностью сфокусирован на футболе. Эрлинг — машина. Ураган, который сносит тебя. Для меня сенсация, что такое возможно в 20 лет.
Уверен, когда-нибудь Холанд будет играть за один из сильнейших клубов в мире. Но надеюсь, что Дортмунд и Бундеслига смогут наслаждаться им ещё несколько лет. То, как он использует свои габариты, динамичность, силу и страсть, — это безумие. Вау», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.
Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги 20-летний норвежец забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Ранее была опубликована сборная самых дорогих футболистов моложе 22 лет, место в которой нашлось Холанду.
- 12 января 2021
-
16:21
-
16:21
-
16:13
-
16:05
-
16:00
-
15:51
-
15:21
-
15:14
-
15:08
-
14:55
-
14:49
-
14:48
-
14:42
-
14:25
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:39
-
13:31
-
13:28ЦСКА вёл переговоры с Мареком Гамшиком Эксклюзив
-
13:23
-
13:16
-
13:15
-
12:40
-
12:26
-
12:20
-
12:19
-
12:16
-
11:57
-
11:33
-
11:27
-
11:17
-
11:15
-
10:54
-
10:49