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Маттеус: Холанд — машина, ураган. Для меня сенсация, что такое возможно в 20 лет

Маттеус: Холанд — машина, ураган. Для меня сенсация, что такое возможно в 20 лет
Футбол / Германия 0
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус выразил восхищение игрой нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Холанд — лицо «Боруссии». И я думаю, что он всё ещё не достиг потолка и продолжит учиться. У него есть план на жизнь, который полностью сфокусирован на футболе. Эрлинг — машина. Ураган, который сносит тебя. Для меня сенсация, что такое возможно в 20 лет.

Уверен, когда-нибудь Холанд будет играть за один из сильнейших клубов в мире. Но надеюсь, что Дортмунд и Бундеслига смогут наслаждаться им ещё несколько лет. То, как он использует свои габариты, динамичность, силу и страсть, — это безумие. Вау», — приводит слова Маттеуса Sky Germany.

Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В нынешнем сезоне в 10 матчах немецкой Бундеслиги 20-летний норвежец забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ранее была опубликована сборная самых дорогих футболистов моложе 22 лет, место в которой нашлось Холанду.

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