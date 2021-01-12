Серж Гнабри: цель «Баварии» — выиграть Лигу чемпионов столько раз, сколько возможно
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Серж Гнабри рассказал о личных и командных целях.
«Моя цель — становиться всё лучше и лучше. Я думаю, что каждый футболист нацелен на получение „Золотого мяча“. Сейчас я играю в команде, полной талантливых футболистов. В нас так много энергии. Наша цель — выиграть Лигу чемпионов столько раз, сколько возможно, пока „Бавария“ находится на вершине.
Уверенность, которую мы получили от победы в прошлом сезоне, безусловно, дала нам дополнительный импульс. Мы играем и не сдаёмся. Мы голодны, но повторно добиться успеха очень сложно», — приводит слова Гнабри Mail on Sunday.
Напомним, «Бавария» стала победителем Лиги чемпионов сезона-2019/2020, обыграв в финале турнира «ПСЖ» (1:0).
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