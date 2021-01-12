Ф. де Йонг: Куман просит меня больше помогать в атаке. Чувствую себя комфортно

Нидерландский полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Суперкубка Испании с «Реалом Сосьедад».
«Барселона» всегда является одним из фаворитов в любом турнире. Мы хотим выиграть Суперкубок, но для начала следует обыграть «Реал Сосьедад». Думаю, «Барселона» действительно прибавила по сравнению с началом сезона. Мы выиграли в первых матчах этого года, поэтому думаю, что у нас всё хорошо. Наша игра стала более динамичной, мы обретаем уверенность. Нам будет противостоять сильный соперник, встреча будет непростой.
Что касается меня, то в последних матчах я играл на другой позиции, и тренер просит меня больше помогать в атаке. Я чувствую себя очень комфортно», — приводит слова де Йонга Marca.
Матч «Барселоны» с «Реалом Сосьедад» состоится завтра, 13 января. Начало — в 23:00 мск. В другом матче 1/2 финала турнира сыграют «Реал» и «Атлетик».
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