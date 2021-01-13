Магкеев отреагировал на попадание в топ-50 талантов по версии УЕФА

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал попадание в список 50 талантов, за которыми УЕФА предлагает следить в 2021 году.



«Не сказал бы, что это какая-то личная победа. Это большая ответственность и дополнительная мотивация. Раз даже УЕФА обратил внимание, значит, стоит соответствовать уровню. Сейчас нельзя останавливаться, никто не будет смотреть, кто кем был вчера, нужно доказывать это в настоящем.



Молодёжка во многом этому поспособствовала. Мы вышли в финальную часть ЧЕ. Надеюсь, получится поехать туда и проявить себя на максимуме. Надо ставить самые высокие цели, у нас хорошая группа, команда. Почти все ребята играют в своих клубах. Думаю, мы можем бороться за самые высокие места.



Не сказал бы, что эту часть сезона можно занести себе в актив. Турнирная таблица не такая радужная, мы могли быть выше. Доволен ли своей игрой? В первой части круга — да, во второй — не совсем. Была большая пауза из-за травм, было тяжело набирать форму, не очень хорошо себя чувствовал. Но сейчас перезагрузился. Будет время набрать форму на сборах. Думаю, всё будет хорошо.



Цель — попасть в еврокубки как минимум. А так, нужно выигрывать каждый матч, потому что очень большая конкуренция. Наша цель — Лига чемпионов, но это будет непросто», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Дивеев, Евгеньев, Магкеев и Трубин вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА