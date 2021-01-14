В «Ювентусе» отреагировали на информацию об интересе к Эльдору Шомуродову

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал информацию СМИ об интересе клуба к нападающему «Дженоа» Эльдору Шомуродову и его партнёру по атаке Джанлуке Скамакке.



«Скамакка и Шомуродов? Как я уже говорил, у нас конкурентоспособный состав. Если на рынке будут хорошие варианты, то мы воспользуемся возможностью и усилимся. В противном случае – нет, нам некуда спешить», — цитирует Паратичи Football Italia со ссылкой на RAI Sport.



Об интересе «Ювентуса» к Шомуродову стало известно 8 января. Сообщалось, что в Эльдоре туринцы видят подмену Альваро Морате.



Шомуродов перешёл в «Дженоа» из «Ростова» в прошлом году. Стоимость трансфера составила € 7,5 млн. Контракт Эльдора с клубом из Генуи рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 25-летний форвард провёл 11 матчей в чемпионате Италии, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

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