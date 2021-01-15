Хадсон-Одои: моя главная задача — попасть в состав сборной Англии на Евро-2020

Вингер «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о своих ганских корнях, а также поделился ожиданиями от окончания нынешнего сезона.



«Я всегда улыбаюсь — это главное. Я люблю улыбаться, быть позитивным, независимо от ситуации и количества игрового времени, предоставляемое мне тренером. Я просто продолжаю стараться изо всех сил, чтобы получать возможность играть в каждом матче. Я действительно доволен началом этого сезона.



Когда я в хороших кондициях, мне хочется как можно больше находится с мячом. Мне нравится помогать команде в обороне, участвовать в отборе и пытаться как можно быстрее убежать в контратаку. Мне нравится как можно чаще вскрывать оборону соперника — это часть моей игры. Я надеюсь, что в оставшейся части сезона я смогу создать больше голов для своей команды.



Я не знаю, большой ли я человек в Гане, откуда мои корни. Слышал, что в мою честь названы некоторые вещи в этой африканской стране. Недавно в Интернете я увидел фотографию автобуса, на котором было запечатлено моё лицо.



Я всегда остаюсь скромным. Я рад, что в мою честь происходят такие забавные события, но тяжелая работа на футбольном поле продолжается. Надеюсь, что в один прекрасный день в Гане будет названо больше вещей в мою честь. Приятно слышать, что там есть люди, которые поддерживают меня.



В ближайшее время я хочу вернуться в состав сборной Англии и выступить на Евро-2020. Я просто должен продолжать делать то, что делаю, и продолжать каждый день совершенствоваться. Но да, Чемпионат Европы определенно у меня на уме», — приводит слова Хадсона-Одои Sky Sport.



В этом сезоне Хадсон-Одои не получает достаточного количества времени в матчах АПЛ. В чемпионате Англии на его счету всего восемь матчей, в которых он сумел отличиться двумя голами и одной голевой передачей.



Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 35 млн.

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