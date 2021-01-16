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Хавбек ЦСКА Сигурдссон: готов идти навстречу новым вызовам

Хавбек ЦСКА Сигурдссон: готов идти навстречу новым вызовам
Футбол / РПЛ 0

Исландский полузащитник московского ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился эмоциями от подготовки к весеннему возобновлению сезона Российской Премьер-Лиги.

«Здорово вернуться! Заряжен на полную и готов идти навстречу новым вызовам», — написал Сигурдссон в своём «инстаграме».

Сигурдссон перешёл в ЦСКА из «Норрчёпинга» в 2018 году. В нынешнем сезоне исландский футболист забил в 14 матчах Российской Премьер-Лиги 2 мяча и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Сигурдссон вызывается в национальную команду Исландии.

ЦСКА набрал в 19 встречах 37 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является «Зенит» (41). В тройку лучших входит также «Спартак» (35).

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