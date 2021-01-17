Дмитрий Крамаренко вошёл в тренерский штаб ЦСКА
Тренер вратарей сборной Азербайджана Дмитрий Крамаренко вошёл в тренерский штаб ЦСКА, сообщается на официальном сайте московской команды.
Крамаренко будет работать в качестве тренера вратарей. Сегодня, 17 января, 46-летний специалист отправится с командой на сборы в Кампоамор (Испания).
Во время игровой карьеры Крамаренко выступал за ЦСКА, «Динамо», «Торпедо» и другие клубы, а с 1992 по 2005 год защищал цвета сборной Азербайджана. В качестве тренера экс-голкипер работал в «Габале», «Нефтчи», академии ЦСКА и сборной Азербайджана.
По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». На втором месте — ЦСКА. Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
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