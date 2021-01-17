Гаттузо перед разгромом «Фиорентины» свозил игроков «Наполи» на командный ужин

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо высоко оценил игру своей команды в матче 18-го тура Серии А с «Фиорентиной». Встреча завершилась победой неаполитанцев со счётом 6:0.
«Всё выглядело так, будто матч был лёгким, но это не так. Оспина выручил нас, когда мы вели с преимуществом в один мяч.
Переломным моментом стал результативный пас Инсинье. После этого у соперника игра разладилась, а мы стали реализовывать каждый шанс. Да, мы позволяли создавать моменты и сопернику, но провели великолепный матч.
Не так легко сохранять сосредоточенность, когда выигрываешь к перерыву 4:0. Поэтому во втором тайме мне пришлось повышать голос. Мы допустили столько ошибок в домашних матчах в этом сезоне.
За два дня до матча я повёл ребят поужинать. Они выглядели психологически истощёнными. Поэтому было правильно поесть макарон и выпить вместе по бокалу вина. Говорили, что я злюсь на игроков, а они на меня.
Если вы играли в футбол, то понимаете, что бывают трения. Но для меня большая честь тренировать этих ребят. И у нас с ними отличные отношения, неважно, кто и что говорит», — цитирует Гаттузо Football Italia со ссылкой на DAZN.
- 17 января 2021
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