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Магуайр — о матче с «Ливерпулем»: сегодня «МЮ» хотел победить. Мы разочарованы итогом

Магуайр — о матче с «Ливерпулем»: сегодня «МЮ» хотел победить. Мы разочарованы итогом
Футбол / Англия 0
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал результат матча 19-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:0).

«Соперник начал активнее нас, но во втором тайме мы сыграли намного лучше. Мы создали больше опасных моментов и были ближе к победе.

Это был не самый яркий матч. Встречались две хорошие команды. До матча было много разговоров о том, что „Ливерпуль“ будет без своих основных центральных защитников, но у них есть много вариантов в выборе стартового состава.

Сегодня мы хотели победить. Вы могли видеть наши намерения во втором тайме, мы хотели завоевать именно три очка. Мы немного разочарованы итогом», — цитирует капитана манкунианцев BBC.

«Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Ливерпуль» (34) — на 3-м месте.

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