Месси выйдет в стартовом составе «Барселоны» на финал Суперкубка Испании

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» Бильбао на матч финала Суперкубка Испании.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Араухо, Лангле, Дест, Бускетс, Де Йонг, Дембеле, Педри, Месси, Гризманн.

Запасные: Нето, Умтити, Фирпо, Мингеса, Пенья, Тринкан, Пуч, Пьянич, Брэйтуэйт.

«Атлетик» Б: Симон, Альварес, Баленсиага, Капа, Мартинес, Венседор, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Де Маркос, Муниаин, Уильямс.

Запасные: Эскьета, Весга, Морсильо, Нуньес, Лекуэ, Санчет, Гомес, Беренгер, Вильялибре.

Матч за Суперкубок Испании «Барселона» — «Атлетик» состоится сегодня, 17 января, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.