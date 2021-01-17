Месси выйдет в стартовом составе «Барселоны» на финал Суперкубка Испании
Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Атлетика» Бильбао на матч финала Суперкубка Испании.
«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Араухо, Лангле, Дест, Бускетс, Де Йонг, Дембеле, Педри, Месси, Гризманн.
Запасные: Нето, Умтити, Фирпо, Мингеса, Пенья, Тринкан, Пуч, Пьянич, Брэйтуэйт.
«Атлетик» Б: Симон, Альварес, Баленсиага, Капа, Мартинес, Венседор, Д. Гарсия, Р. Гарсия, Де Маркос, Муниаин, Уильямс.
Запасные: Эскьета, Весга, Морсильо, Нуньес, Лекуэ, Санчет, Гомес, Беренгер, Вильялибре.
Матч за Суперкубок Испании «Барселона» — «Атлетик» состоится сегодня, 17 января, на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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