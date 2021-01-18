«Рубин» объявил об уходе 21-летнего воспитанника клуба

Казанский «Рубин» и 21-летний нападающий Артур Сагитов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Артур Сагитов – воспитанник академии «Рубина», прошедший путь от самых юных возрастов до молодёжной команды и затем до основного состава. Его победный гол на последних секундах матча с «Ахматом» был признан болельщиками лучшим в сезоне-2018/2019.
Сагитов сыграл за главную команду «Рубина» 14 матчей, забил один гол. Летом 2019 года был отправлен в аренду в «Нижний Новгород», а через год – в аренду в астраханский «Волгарь». Всего в этих клубах сыграл в ФНЛ 23 матча и забил три гола.
«Желаем Артуру успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед. Спасибо за вклад в успехи «Рубина», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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