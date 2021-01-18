Мурзагулов: давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают серию

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов выступил против сокращения Российской Премьер-Лиги. По его словам, в чемпионате должно участвовать больше команд.
«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.
А если серьёзно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки. Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках. Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьём футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя», — сказал Мурзагулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 18 января 2021
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