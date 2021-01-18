Наставник сборной Польши отправлен в отставку

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек объявил, что главный тренер сборной страны Ежи Бржечек отправлен в отставку.

«Хочу поблагодарить тренера Бржечека за его работу с нашей сборной», — цитирует Бонека пресс-служба организации.

Бржечек возглавил сборную Польши в июле 2018 года. До этого специалист был в «Висле». Бржечек, будучи футболистом, провёл 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил четыре гола. Является серебряным призёром Олимпиады 1992 года в Барселоне.



Ранее Польский футбольный союз решил не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой. Под его руководством польская команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира—2018 в России.