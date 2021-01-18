Наставник сборной Польши отправлен в отставку
Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек объявил, что главный тренер сборной страны Ежи Бржечек отправлен в отставку.
«Хочу поблагодарить тренера Бржечека за его работу с нашей сборной», — цитирует Бонека пресс-служба организации.
Бржечек возглавил сборную Польши в июле 2018 года. До этого специалист был в «Висле». Бржечек, будучи футболистом, провёл 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил четыре гола. Является серебряным призёром Олимпиады 1992 года в Барселоне.
Ранее Польский футбольный союз решил не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой. Под его руководством польская команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира—2018 в России.
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