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Наставник сборной Польши отправлен в отставку

Наставник сборной Польши отправлен в отставку
Футбол / Евро-2020 0

Президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек объявил, что главный тренер сборной страны Ежи Бржечек отправлен в отставку.

«Хочу поблагодарить тренера Бржечека за его работу с нашей сборной», — цитирует Бонека пресс-служба организации.

Бржечек возглавил сборную Польши в июле 2018 года. До этого специалист был в «Висле». Бржечек, будучи футболистом, провёл 42 матча в составе сборной Польши, в которых забил четыре гола. Является серебряным призёром Олимпиады 1992 года в Барселоне.

Ранее Польский футбольный союз решил не продлевать контракт с главным тренером национальной сборной Адамом Навалкой. Под его руководством польская команда не смогла выйти из группы на чемпионате мира—2018 в России.

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