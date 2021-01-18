ФИФА отклонила апелляцию «Атлетико» по делу Кирана Триппьера

Апелляционный комитет ФИФА отклонил апелляцию мадридского «Атлетико» по делу защитника Кирана Триппьера, сообщает официальный сайт организации. Футболист был наказан за нарушение правил о ставках.

Как следствие, подтверждается решение Дисциплинарного комитета ФИФА, принятое 23 декабря 2020 года, о продлении санкций, наложенных на игрока Английской футбольной федерацией, по всему миру. До сегодняшнего дня ФИФА приостанавливала дисквалификацию англичанина, именно поэтому он принимал участие в ряде матчей за «Атлетико».

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA) приняла решение дисквалифицировать Триппьера на 10 недель и оштрафовать на £ 70 тыс. (более € 77 тыс.). Таким образом, игрок вернётся на поле лишь в начале марта.