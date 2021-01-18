Сегодня, 18 января, стало известно, что формат проведения чемпионата России может измениться. Российскую Премьер-Лигу могут сократить с 16 до 12 клубов. Проект, вероятно, был разработан в Российском футбольном союзе.
«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: надо ли сокращать РПЛ?
Принять участие в голосовании можно, перейдя по ссылке.
В настоящее время рассматриваются два варианта проведения турнира. Первый предусматривает регулярный чемпионат в два круга и дальнейшее разделение команд на две группы. В первой группе будут определяться участники еврокубков, во второй – те, кто сохранит прописку в высшем дивизионе. При таком раскладе количество игровых дней увеличится с 30 до 32.
При втором варианте сначала также будет проводиться регулярный чемпионат, однако после этого будут составляться две сетки плей-офф. В первой окажутся восемь команд, которые определят чемпиона и участников еврокубков. Во вторую попадут аутсайдеры первенства и четыре лучшие команды из нижнего дивизиона. Они определят участников следующего розыгрыша чемпионата. В таком случае количество игровых дней сократится.
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17:48Надо ли сокращать РПЛ? Опрос
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