Спортивный директор «ПСЖ»: не собираемся умолять Мбаппе и Неймара остаться

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо высказался о будущем нападающих парижской команды Килиана Мбаппе и Неймара.



«Надеюсь, что Мбаппе и Неймар убеждены в том, что „ПСЖ“ — это хорошее место для сильного и амбициозного игрока. Нам просто нужно найти баланс между их желаниями, требованиями, нашими ожиданиями и средствами. Мне не собираемся умолять их остаться. Те, кто хочет остаться, останутся. Мы регулярно общаемся, и у меня хорошее предчувствие относительно их будущего», — приводит слова Леонардо France Football.

Напомним, контракты Неймара и Мбаппе с «ПСЖ» рассчитаны до 2022 года. Неймар перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте бразильского форварда с каталонским клубом в качестве отступных. Мбаппе стал игроком парижской команды в 2018 году.