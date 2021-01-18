Рио Фердинанд оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство после матча с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился мнением о перспективах «красных дьяволов» в АПЛ. Накануне, 17 января, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем» (0:0) в матче 19-го тура АПЛ.

«Может ли «МЮ» выиграть чемпионат? Да. Команда находится в хорошем положении, я всегда это говорил. Раньше не было смысла смотреть на турнирную таблицу. Но теперь уже можно. Я сам всегда говорил, что «Манчестер Юнайтед» — особенная команда. У «МЮ» свой собственный настрой, иная ментальность.

Сейчас «Юнайтед» находится на вершине турнирной таблицы, это отличная позиция. Кто бы не хотел быть на их месте? Лично мне нравилось лидировать в АПЛ, мне никогда не нравилось положение догоняющего.

Как поступать с Лигой Европы? Я бы на месте Сульшера выпускал там больше резервистов и молодёжи. Приоритет должен быть у АПЛ», — цитирует Фердинанда Metro.