Себастьян Тиль покинул «Тамбов» и перешёл в «Шериф»
Полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тиль продолжит карьеру в «Шерифе». Об этом сообщается на официальном сайте молдавского клуба.
27-летний футболист, права на которого принадлежат «Прогрессу», присоединился к новой команде на правах аренды.
«Коллектив ФК «Шериф» рад приветствовать Себастьяна и желает ему много матчей без травм, забитых мячей и побед в жёлто-чёрной футболке нашего клуба», — говорится в сообщении.
В первой части нынешнего сезона Тиль выступал в аренде за «Тамбов». Хавбек принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу. Команда, набрав 13 очков в 19 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая от спасительной 12-й строчки на 8 очков.
Защитник «Тамбова» Ойеволе вернулся в «Оренбург»
Рекомендуем вам
- 19 января 2021
-
11:10
-
10:47
-
10:44
-
10:34
-
10:22
-
10:22
-
10:12
-
10:07
-
10:03
-
09:50
-
09:45
-
09:41
-
09:23
-
09:03
-
08:30
-
07:22
-
05:20
-
04:59
-
04:48
-
04:25
-
04:12
-
03:25
-
02:49
-
02:31
-
01:51
-
01:36
-
00:54
-
00:37
-
00:34
-
00:32
-
00:17
- 18 января 2021
-
23:55
-
23:35
-
23:31
-
23:15
Партнерский контент
Рекомендуем вам