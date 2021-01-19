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Себастьян Тиль покинул «Тамбов» и перешёл в «Шериф»

Себастьян Тиль покинул «Тамбов» и перешёл в «Шериф»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник сборной Люксембурга Себастьян Тиль продолжит карьеру в «Шерифе». Об этом сообщается на официальном сайте молдавского клуба.

27-летний футболист, права на которого принадлежат «Прогрессу», присоединился к новой команде на правах аренды.

«Коллектив ФК «Шериф» рад приветствовать Себастьяна и желает ему много матчей без травм, забитых мячей и побед в жёлто-чёрной футболке нашего клуба», — говорится в сообщении.

В первой части нынешнего сезона Тиль выступал в аренде за «Тамбов». Хавбек принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 1 результативную передачу. Команда, набрав 13 очков в 19 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице чемпионата, отставая от спасительной 12-й строчки на 8 очков.

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