«Спартак» уволил главного юриста после 14 лет работы

В московском «Спартаке» подтвердили информацию об увольнении главного юриста клуба Александра Цомая.
«Подтверждаю, что приняли решение расстаться по соглашению сторон», — сказал глава департамента красно-белых по связям с общественностью Антон Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что Цомая покидает «Спартак» после 14 лет работы. По информации источника, одной из причин увольнения юриста стало недовольство руководства красно-белых тем, как составлялись контракты футболистов. По мнению боссов «Спартака», договоры зачастую не учитывали интересов клуба.
«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и «Зениту» (41).
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