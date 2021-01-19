Sky Sport: Алаба не договаривался с «Реалом». Он ведёт переговоры ещё с четырьмя клубами

Защитник «Баварии» Давид Алаба по-прежнему не определился со своим будущим, утверждает Sky Sport Germany.



Ранее в Испании сообщили, что футболист подписал четырёхлетний контракт с мадридским «Реалом» и летом присоединится к «сливочным» на правах свободного агента.



По информации немецких журналистов, Алаба не подписывал соглашения с «Королевским клубом». «Реал» сделал ему заманчивое предложение, выразив готовность платить € 11-12 млн за сезон, и благодаря этому стал фаворитом в борьбе за игрока. Однако окончательное решение о своём будущем австриец примет только в апреле или мае. В настоящее время он ведёт переговоры ещё с четырьмя клубами – «Пари Сен-Жермен», «Барселоной», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».



Алаба выступает за «Баварию» на протяжении практически всей карьеры. В нынешнем сезоне 28-летний защитник провёл 15 матчей в чемпионате Германии и забил 1 гол.

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