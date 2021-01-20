Захарова: лексикон регулярно пополняется, когда слышу, как Лавров болеет за «Спартак»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как министр иностранных дел Сергей Лавров болеет за московский «Спартак».



«Видела ли я, как Лавров болеет за «Спартак»? Самое страшное, что я не только видела, но и слышала! Мой лексикон регулярно пополняется, когда мы становимся свидетелями того, как Сергей Викторович болеет. Иногда лексикон пополняется на других языках, потому что иногда он болеет со своими зарубежными партнёрами.

Впервые я это увидела в 2009 году, когда проходили знаменательные, исторические переговоры в Цюрихе между Арменией и Турцией. Они были международными, многоформатными. Там присутствовали США, мы, представители международных организаций. Переговоры затягивались, а в этот день проходил матч между Россией и Германией. И в месте, где проходили переговоры, был организован такой «спортивный зал», где была проведена трансляция.

Пока стороны договаривались — а это были очень сложные переговоры — российская делегация во главе с министром имела возможность в том числе следить за ходом матча, периодически отвлекаясь на просмотр документа. Поскольку переговоры в основном шли между Ереваном и Анкарой, паузы заполнялись в организованном спонтанно спортивном центре. И тогда я впервые увидела, как Сергей Викторович болеет. Он очень страстный болельщик и знаток.

Можно ли в МИД болеть за другую команду, кроме «Спартака»? Конечно! Вообще, мне кажется, что футбол — самый распространённый вид спорта среди дипломатов, — цитирует Захарову Матч ТВ.